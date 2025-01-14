14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,31 puan azalarak 9.715,86 puandan kapandı.BIST 100 endeksi güne 47,46 puan ve yüzde 0,49 artışla 9.780,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.679,82 puanı, en yüksek 9.851,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 9.715,86 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 2,46 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,32 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 10.723,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD VERİLERİ VE KÜRESEL PİYASALAR

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler öne çıkarken, ABD'de açıklanan ÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi ve ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırım politikası izleyebileceğine yönelik haber akışı piyasalarda risk algısını bir miktar da olsa azalttı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 671 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 671 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 68 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,45, bileşik getirisi de yüzde 40,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4044 lira, satışta 35,5463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0270, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 158,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.