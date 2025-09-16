Restoran zincirindeki video rezaleti ailelere pahalıya patladı

Haidilao, Çin'in en büyük hot pot zinciri... (her masanın ortasına yerleştirilmiş, kaynayan güvecin başrolde olduğu bir tür yemek mekanı). Şirket dünya genelinde 1.300'den fazla restoran işletiyor. BBC'ye göre aile dostu atmosferiyle biliniyor. Şirket son dönemde ilginç bir olayla gündeme geldi.

Her ikisi de 17 yaşında olan; Tang ve Wu olarak tanımlanan 2 genç Şanghay'daki Haidilao şubesinin özel bir odasında yemek yiyorlardı ve sırayla masanın üzerine çıkıp tencerelere çiş yaptı. Bu görüntüleri sosyal medyadan yaydılar. Wu, videoyu ilk olarak 27 Şubat'ta paylaştı ve video kısa sürede viral oldu.

ŞOKE OLAN ŞİRKET HAREKETE GEÇTİ

Haidilao görüntülerin ardından harekete geçti. Önce olayın hangi şubede yaşandığını tespit ettiler. Etkilenen yemeği herhangi bir kimsenin tükettiğine dair bir iddia yoktu. Haidilao, müşterilerinden özür dileyerek tüm güveç ekipmanlarını ve yemek takımlarını değiştirdiğini, ayrıca diğer tabak çanak ve gereçleri dezenfekte ettiğini duyurdu. Bu arada Şanghay polisi 17 yaşındaki iki kişiyi gözaltına aldı.

4 BİN MÜŞTERİYE FATURANIN 10 KATI TAZMİNAT

Şirket yaptığı açıklamada, "Bu olayın müşterilerimize yaşattığı sıkıntının tam anlamıyla telafi edilemeyeceğini biliyoruz, ancak sorumluluk almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Haidilao, 24 Şubat ile 8 Mart arasında restoranda yemek yiyen müşterilere (4000'den fazla müşteri) hem geri ödeme yapacağını hem de ödedikleri ücretin 10 katı kadar nakit tazminat vereceğini belirtti.

ŞİRKET DAVA AÇTI

Restoran zinciri 14 Mart'ta ise hem iki genç hem de ebeveynlerinin kamuoyu önünde özür dilemesini; şirketin 23 milyon yuandan fazla zararının tazmin edilmesini talep eden bir dava açtı. Şirekt bu zararın müşterilere olay nedeniyle ödediği tazminat miktarını da içerdiğini söyledi.

VE MAHKEME KARAR VERDİ