TEV burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

2025 TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler, başvurularını yalnızca TEV'in dijital eğitim platformu olan Obigenç üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecekler. Başvuruların geçerli sayılması için, gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belirlenen son tarihten önce sisteme yüklenmesi gerekiyor.

TEV bursları, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere sunulan önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvuru süresini kaçırmaması büyük önem taşıyor.