TEV burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde eğitim gören öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Eğitim hayatına maddi destek sağlamanın yanı sıra öğrencilerin geleceğine yatırım niteliği taşıyan burslar için başvurular başladı.
TEV burs başvuruları ne zaman bitiyor?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından farklı kademelerdeki öğrencilere sağlanan burslar için başvuru tarihleri duyuruldu. İşte her bir burs kategorisi için belirlenen başvuru takvimi:
Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül 2025
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül 2025
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım 2025
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim 2025
Öğrencilerin, başvuru yapacakları burs türüne ait tarihleri dikkate alarak başvurularını zamanında tamamlamaları gerekmektedir.
2025 TEV burs başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenciler, başvurularını yalnızca TEV'in dijital eğitim platformu olan Obigenç üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecekler. Başvuruların geçerli sayılması için, gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belirlenen son tarihten önce sisteme yüklenmesi gerekiyor.
TEV bursları, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere sunulan önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvuru süresini kaçırmaması büyük önem taşıyor.
TEV bursu ne kadar süre verilecek?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru süreci devam ederken, burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri ne zaman alacağı da belli oldu. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre, burs ödemeleri akademik yıl boyunca düzenli olarak yapılacak.
TEV bursları, öğrencilere Ekim ve Haziran ayları arasında, toplamda 9 ay boyunca sağlanacak. Bu süre, üniversite eğitim-öğretim yılını kapsıyor.
Burs ödemelerinin ilk taksiti için öğrencilerin beklemesi gereken tarih açıklandı. Ekim ayından geçerli olmak üzere, ilk burs ödemeleri en geç Aralık ayında öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak. Bu ilk ödeme, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının birikmiş tutarını içerecek. Sonraki ödemeler ise aylık olarak devam edecek.
TEV bursu ne kadar?
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025 yılı için farklı eğitim kademelerindeki öğrencilere sağlanacak burs miktarlarını duyurdu. Öğrencilerin öğrenim seviyelerine göre değişen aylık burs tutarları şu şekilde belirlendi:
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL