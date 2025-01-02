2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 130,79 puan artarak 9.961,34 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 27,54 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.826,97 puanı, en yüksek 9.961,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 9.961,34 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,86 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,47 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, hizmetler endeksi yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 202,75 puan ve yüzde 1,88 kazançla 10.959,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 30'u geriledi.

Anadolu Efes Biracılık, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 artığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 654 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 44 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,98, bileşik getirisi de yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2278 lira, satışta 35,3690 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2556 lira, satışta 35,3969 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 157,20 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 76,3 dolardan işlem görüyor.