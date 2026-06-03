2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Açıklamaya göre, Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)

%53,88909 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 103,97 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) ve İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. (ISDMR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)



Pay Başına Brüt Temettü: 0,5500000 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,4675000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 40,45 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. (ISDMR)



Pay Başına Brüt Temettü: 4,5000000 TL

Pay Başına Net Temettü: 3,8250000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 61,75 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)