ARA
DOLAR
45,95
0,03%
DOLAR
EURO
53,34
-0,26%
EURO
ALTIN
6556,15
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Açıklamaya göre, Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)

%53,88909 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 103,97 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) ve İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. (ISDMR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5500000 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4675000 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 40,45 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

İskenderun Demir Ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Pay Başına Brüt Temettü: 4,5000000 TL
Pay Başına Net Temettü: 3,8250000 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 61,75 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL