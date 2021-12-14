Borsa İstanbul rekor tazelemeye devam ediyor. Borsadaki bu hisse bazlı yükseliş hareketi de “Hangi hisseler?” sorusunu gündeme getiriyor. Hem borsadaki hızlı atak hem de üçüncü çeyrek bilançolarının tamamlanmasıyla beraber aracı kurumlar da model portföylerinde güncellemeler yaptı. Biz de bu süreçte 20 aracı kurumun hisse model portföylerinde yer alan hisselerin neler olduğunu öğrendik ve portföylerde meydana gelen değişiklikleri detaylarıyla inceledik.

20 kurum toplam 55 hisse için ‘al’ dedi. En çok 10 kurumun portföyündeki T. Şişecam önerildi. Onu; Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası (YKB), Tüpraş ve Erdemir izledi. İşte 20 kurum ve ‘al’ önerisi verdiği hisseler…

Gözde Yeniova Saylak/ Ceren Oral Balaban

28 Kasım -11 Aralık 2021 tarihli sayıdan.

Not: Kurumlar, alfabetik sıralanmıştır.

Listeler, 24 Kasım itibarıyladır.