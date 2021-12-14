Borsa İstanbul rekor tazelemeye devam ediyor. Borsadaki bu hisse bazlı yükseliş hareketi de “Hangi hisseler?” sorusunu gündeme getiriyor. Hem borsadaki hızlı atak hem de üçüncü çeyrek bilançolarının tamamlanmasıyla beraber aracı kurumlar da model portföylerinde güncellemeler yaptı. Biz de bu süreçte 20 aracı kurumun hisse model portföylerinde yer alan hisselerin neler olduğunu öğrendik ve portföylerde meydana gelen değişiklikleri detaylarıyla inceledik.
20 kurum toplam 55 hisse için ‘al’ dedi. En çok 10 kurumun portföyündeki T. Şişecam önerildi. Onu; Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası (YKB), Tüpraş ve Erdemir izledi. İşte 20 kurum ve ‘al’ önerisi verdiği hisseler…
Gözde Yeniova Saylak/ Ceren Oral Balaban
28 Kasım -11 Aralık 2021 tarihli sayıdan.
Not: Kurumlar, alfabetik sıralanmıştır.
Listeler, 24 Kasım itibarıyladır.
Ak Yatırım Arçelik, BİM Mağazalar, Erdemir, Ford Otosan, Fonet Bilgi Teknolojileri, Garanti BBVA, Koç Holding, Otokar, Pegasus, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası (YKB)
ALB Yatırım Aksa Akrilik, Brisa, Lokman Hekim Sağlık, Migros, Tekfen Holding, Türk Traktör.
Ata Yatırım Arçelik, BİM Mağazalar, Erdemir, Migros, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Türk Telekom.
Bizim Menkul Değerler Aygaz, BİM Mağazalar, Erdemir, Çimsa, Petkim, Tofaş Oto, Torunlar GYO, Turkcell, Tüpraş.
Deniz Yatırım Aksa Enerji, Garanti BBVA, İş Bankası C, İş Yatırım Menkul Değerler, Kordsa, Özak GYO, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Turkcell, YKB.
Garanti BBVA Yatırım Akbank, Ford Otosan, İndeks Bilgisayar, Koç Holding, T. Şişecam, Tüpraş, YKB.
GCM Yatırım Arçelik, Erdemir, Garanti BBVA, Koç Holding, Koza Altın, Petkim, T. Şişecam, Turkcell, Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom.
Gedik Yatırım Arçelik, Erdemir, Koç Holding, Mavi Giyim, Migros, Petkim, Şok Marketler, Tofaş Oto, Türk Telekom, Turkcell, YKB.
Global Menkul Değerler Anadolu Efes, Erdemir, Garanti BBVA, Koç Holding, Pegasus, Tekfen Holding, Türkiye Sigorta.
İnfo Yatırım Alarko Holding, BİM Mağazalar, İş Yatırım Menkul Değerleri, Kardemir D, Kervan Gıda, Petkim, Qua Granite, T. Şişecam, Tekfen Holding, Turkcell, Tüpraş.
İş Yatırım Akbank, BİM Mağazalar, Enka İnşaat, Garanti BBVA, Kardemir, Logo Yazılım, T. Şişecam, TAV Havalimanları, Türk Traktör, Türkiye Sigorta, Vestel Beyaz Eşya.
Oyak Yatırım Aksa Akrilik, Arçelik, Aselsan, Brisa, Enka İnşaat, Garanti BBVA, İş Bankası C, Kardemir, Kervan Gıda, Koç Holding, Tekfen Holding, Turkcell, Türkiye Sigorta.
Prim Menkul Aksa Enerji, Arçelik, Hektaş, T.Şişecam, TAV Havalimanları, Tofaş Oto, YKB.
Şeker Yatırım Arçelik, Erdemir, Garanti BBVA, Migros, T. Şişecam, Tüpraş Oto, Tofaş, YKB.
Tera Yatırım – Akbank, Borusan Mannesmann, Çimsa, Eczacıbaşı İlaç, Garanti BBVA, Petkim, Sabancı Holding, Ülker Bisküvi.
Ünlü&CO – Alarko Holding, Arçelik, Cola Cola İçecek (CCI), Enerjisa, Kardemir D, MLP Sağlık, Pegasus, Tofaş Oto.
Vakıf Yatırım – Aksa Enerji, Garanti BBVA, Migros, Sabancı Holding, T. Şişecam, Turkcell, Vestel Elektronik, YKB.
Yapı Kredi – Yatırım Alarko Holding, Aselsan, CCI, Enka İnşaat, Ford Otosan, İş Bankası C, Koza Altın, Logo Yazılım, Mavi Giyim, Tüpraş.
Yatırım Finansman – Alarko Holding, Arçelik, Kardemir D, Koç Holding, Kordsa, Migros, Özak GYO, T. Şişecam, Tüpraş.
Ziraat Yatırım – Aselsan, Bim Mağazalar, Kardemir D, Kordsa, Mavi Giyim, Turkcell, Tüpraş, THY, Ülker Bisküvi, YKB.
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