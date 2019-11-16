2020 ilk çeyrekte 125.000’i görürüz

Kasım 16, 2019 0 Yorum 86 Okunma
2020 ilk çeyrekte 125.000’i görürüz

Piyasalarda önemli gündem maddeleri takip edilirken iç ve dış gündem gelişmelere yön vermeye devam ediyor.

Vakıf Yatırım ekibiyle bir araya gelerek bu süreçte piyasalarla ilgili beklentilerini ve yatırımcılara önerilerini sorduk.

Global ortamdaki gelişmeleri Türkiye açısından fırsat olarak gören Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, önemli risklerin fiyatlandığını söylüyor.

Şu anda borsanın iskontolu olduğunu söyleyen Şahin, banka, telekom, perakende ve otomotiv hisselerinde fırsat olduğunu belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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