Piyasalarda; TCMB’nin adımları, yeni ekonomi modelinin sonuçları ile kur ve enflasyondaki seyir izleniyor. FED ve ECB ile küresel enflasyon verileri de takip ediliyor.

Bu süreçte hissenin cazip getiri potansiyeline dikkat çekilirken, portföyü çeşitlendirmek ve riski dağıtmak da önem arz ediyor.

Piyasalar açısından oldukça hareketli geçen 2021 yılı geride kalırken, 2022’nin piyasa gündemi de oldukça yoğun. Yurtiçi dinamikler tarafında 2022’de piyasaları etkileyecek en önemli faktörler; TCMB’nin para politikası, kur, CDS ve politika faizlerindeki gidişat ile makroekonomik veriler ve özellikle enflasyondaki seyir olarak sıralanıyor.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına talebin boyutu, yeni ekonomi modelinin sonuçları ve sürdürülebilirlik derecesi de takip ediliyor. Siyasi, jeopolitik ve diplomatik gelişmeler, aşılamadaki seyir ve yeni varyantların pandemi sürecine ve ekonomiye yansımaları da önemini korumaya devam ediyor.

Yurtdışı dinamikler tarafında başta FED ve ECB olmak üzere merkez bankalarının politikaları, global ekonomi verileri ve küresel büyüme oranları ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) enflasyonun seyri önem arz ediyor.

Mali politika uyumu ve merkezi yönetim borçlanma yapısı ile tahvil faizleri ve ülkeler arası faiz makasları da izleniyor. ABD-Çin ilişkileri ve Çin ekonomisindeki gelişmeler, bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Tablomuzda piyasaları etkileyecek finansal gelişmeleri içeren 2022 takvimini görebilirsiniz. Bu takvimin yatırım portföylerini şekillendirirken fayda sağlayacağını belirtmek isteriz.

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