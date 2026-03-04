Türkiye ile Kanada’dan nükleer enerji alanında iş birliği adımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında, ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören Mutabakat Zaptı imza altına alındı." ifadelerini kullandı.

"Nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz"

Bakan Bayraktar, söz konusu mutabakatın en stratejik başlıklarından birinin, Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye’de uygulanabilirliğinin detaylı şekilde değerlendirilmesi olduğunu şöyle vurguladı:

"Toronto’da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile birlikte nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik.

Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor.

Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz."