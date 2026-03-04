ARA
  • Anasayfa
  • Altın
Orta Doğu’da tırmanan gerilim altın fiyatlarını hareketlendirdi! ABD ve İsrail’in İran operasyonlarında beşinci güne girilirken, yatırımcılar "altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Mart 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum...

Son Güncellenme:
4 Mart 2026 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve ons altın bugün ne kadar oldu?

ABD ve İsrail’in İran operasyonlarında beşinci güne girildi. Dün altındaki sert düşüşün ardından yatırımcıların "tepki alımı" hamlesiyle piyasalar yeniden hareketlendi. Jeopolitik risklerin gölgesinde güvenli liman arayışı sürerken; gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte 4 Mart 2026 güncel altın piyasasında son rakamlar...

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.309,7 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.237 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.460 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.449,04 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.665 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.167,8 dolar

