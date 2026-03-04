ARA
DOLAR
43,97
0,04%
DOLAR
EURO
51,20
0,17%
EURO
ALTIN
7384,16
-0,78%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump'tan Hürmüz Boğazı hamlesi: 'Gerekirse ABD donanması tankerlere refakat edecek'

Trump'tan Hürmüz Boğazı hamlesi: 'Gerekirse ABD donanması tankerlere refakat edecek'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının gerekli görülmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Trump'tan Hürmüz Boğazı hamlesi: 'Gerekirse ABD donanması tankerlere refakat edecek'

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez’den geçen deniz ticaretinin, özellikle enerji sevkiyatının finansal güvenliğini sağlamak amacıyla siyasi risk sigortası ve teminatın makul bir bedelle sunulması talimatı verdiğini açıkladı. Trump ayrıca, gerekli görülmesi halinde ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat edebileceğini belirtti.

"Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıklamıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine kapatıldığını duyurmuştu. Cebbari ayrıca, boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını da belirtmişti.

İlgili Haberler
İran Devrim Muhafızları açıkladı: Hürmüz Boğazı kapatıldı
İran Devrim Muhafızları açıkladı: Hürmüz Boğazı kapatıldı
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL