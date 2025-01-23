23 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,39 puan artarak 10.112,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 36,21 puan ve yüzde 0,36 artışla 10.141,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.069,59, en yüksek 10.151,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 10.112,76 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,03 kayıpla 11.200,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 40'ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yapay zeka yatırımları ve yeni yönetimin Çin'e karşı henüz kapsamlı tarifeler uygulamamasının risk iştahını desteklemesiyle karışık bir seyir öne çıktı.

FAİZ KARARI

Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

PPK duyurusunda, "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." denildi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya'da enflasyon, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Bu arada, Moody’s en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3’ten B1’e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Japon ekonomisindeki son dönemdeki dayanıklılık belirtileri ve özel tüketim harcamalarının gücünü korumasının BoJ'un ocak ayında faizleri artıracağına dair öngörülere neden olduğunu söyleyen analistler, Banka'nın yarın politika faizini 25 baz puan artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 744 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 152 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi de yüzde 38,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,5666 lira, satışta 35,7091 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,5566 lira, satışta 35,6991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2320 ve dolar/yen paritesi 156,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.



