26 Kasım borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,84 puan azalarak 9.636,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.576,59 puanı, en yüksek 9.691,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 9.636,12 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,04 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 4,02 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,19 puan ve yüzde 0,40 kayıpla 10.623,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.