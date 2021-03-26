Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 12,20 puan azalarak 1.382,15 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 14,85 puan ve yüzde 1,06 kazançla 1.409,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.359,15, en yüksek 1.412,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 gerileyerek 1.382,15 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,53 puan ve yüzde 0,60 düşüşle 1.421,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 71’i geriledi. Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Şişecam, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.181.568.355
|Vestel
|1.128.559.776
|Şişe Cam
|983.995.604
|SASA Polyester
|834.569.754
|Kardemir (D)
|819.115.456
|Ford Otosan
|739.257.583
|Türk Hava Yolları
|694.800.248
|Koza Altın
|683.040.010
|Petkim
|657.800.702
|Ereğli Demir Çelik
|653.506.562
|Hektaş
|639.071.595
|Akbank
|548.276.404
|Bim Mağazalar
|466.164.041
|Doğan Holding
|455.430.724
|Koç Holding
|417.423.609
|Tüpraş
|402.757.662
|Yapı ve Kredi Bankası
|400.231.397
|Turkcell
|354.579.474
|Karsan Otomotiv
|341.339.161
|Emlak Konut GMYO
|311.062.963
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|20,80
|20,00
|4,00
|Bera Holding
|21,62
|20,80
|3,94
|Deva Holding
|30,44
|29,34
|3,75
|Çemtaş
|15,43
|14,93
|3,35
|Netaş Telekomünikasyon
|28,60
|27,90
|2,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,28
|15,90
|2,39
|Aygaz
|15,12
|14,77
|2,37
|Aksigorta
|8,25
|8,06
|2,36
|Şişe Cam
|7,39
|7,22
|2,35
|Bim Mağazalar
|72,00
|70,35
|2,35
|Doğan Holding
|3,24
|3,17
|2,21
|Doğuş Otomotiv
|28,76
|28,16
|2,13
|Kardemir (D)
|6,59
|6,46
|2,01
|TAV Havalimanları
|22,24
|21,86
|1,74
|Aksa
|15,75
|15,50
|1,61
|Kartonsan
|70,65
|69,55
|1,58
|Çimsa
|20,84
|20,52
|1,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,19
|2,16
|1,39
|Pegasus
|74,90
|74,00
|1,22
|Odaş Elektrik
|3,42
|3,39
|0,88
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|153,80
|163,50
|-5,93
|Verusa Holding
|57,70
|60,40
|-4,47
|Koç Holding
|19,25
|20,02
|-3,85
|Ford Otosan
|190,70
|198,20
|-3,78
|Selçuk Ecza Deposu
|10,50
|10,89
|-3,58
|Petkim
|5,44
|5,63
|-3,37
|Arçelik
|34,76
|35,86
|-3,07
|Enerjisa Enerji
|10,86
|11,20
|-3,04
|Oyak Çimento
|7,04
|7,26
|-3,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,30
|32,24
|-2,92
|Koza Altın
|116,60
|120,10
|-2,91
|Kerevitaş Gıda
|5,66
|5,82
|-2,75
|Torunlar GMYO
|3,22
|3,31
|-2,72
|Brisa
|27,36
|28,10
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|28,92
|29,70
|-2,63
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|11,87
|-2,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|25,36
|-2,60
|Tat Gıda
|9,43
|9,68
|-2,58
|Migros Ticaret
|34,94
|35,80
|-2,40
|Koza Madencilik
|13,51
|13,84
|-2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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