Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 12,20 puan azalarak 1.382,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,85 puan ve yüzde 1,06 kazançla 1.409,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.359,15, en yüksek 1.412,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 gerileyerek 1.382,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,53 puan ve yüzde 0,60 düşüşle 1.421,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 71’i geriledi. Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Şişecam, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.181.568.355 Vestel 1.128.559.776 Şişe Cam 983.995.604 SASA Polyester 834.569.754 Kardemir (D) 819.115.456 Ford Otosan 739.257.583 Türk Hava Yolları 694.800.248 Koza Altın 683.040.010 Petkim 657.800.702 Ereğli Demir Çelik 653.506.562 Hektaş 639.071.595 Akbank 548.276.404 Bim Mağazalar 466.164.041 Doğan Holding 455.430.724 Koç Holding 417.423.609 Tüpraş 402.757.662 Yapı ve Kredi Bankası 400.231.397 Turkcell 354.579.474 Karsan Otomotiv 341.339.161 Emlak Konut GMYO 311.062.963

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 20,80 20,00 4,00 Bera Holding 21,62 20,80 3,94 Deva Holding 30,44 29,34 3,75 Çemtaş 15,43 14,93 3,35 Netaş Telekomünikasyon 28,60 27,90 2,51 İş Yatırım Menkul Değerler 16,28 15,90 2,39 Aygaz 15,12 14,77 2,37 Aksigorta 8,25 8,06 2,36 Şişe Cam 7,39 7,22 2,35 Bim Mağazalar 72,00 70,35 2,35 Doğan Holding 3,24 3,17 2,21 Doğuş Otomotiv 28,76 28,16 2,13 Kardemir (D) 6,59 6,46 2,01 TAV Havalimanları 22,24 21,86 1,74 Aksa 15,75 15,50 1,61 Kartonsan 70,65 69,55 1,58 Çimsa 20,84 20,52 1,56 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,16 1,39 Pegasus 74,90 74,00 1,22 Odaş Elektrik 3,42 3,39 0,88

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 153,80 163,50 -5,93 Verusa Holding 57,70 60,40 -4,47 Koç Holding 19,25 20,02 -3,85 Ford Otosan 190,70 198,20 -3,78 Selçuk Ecza Deposu 10,50 10,89 -3,58 Petkim 5,44 5,63 -3,37 Arçelik 34,76 35,86 -3,07 Enerjisa Enerji 10,86 11,20 -3,04 Oyak Çimento 7,04 7,26 -3,03 Tofaş Oto Fabrikası 31,30 32,24 -2,92 Koza Altın 116,60 120,10 -2,91 Kerevitaş Gıda 5,66 5,82 -2,75 Torunlar GMYO 3,22 3,31 -2,72 Brisa 27,36 28,10 -2,63 İndeks Bilgisayar 28,92 29,70 -2,63 İpek Doğal Enerji 11,56 11,87 -2,61 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 25,36 -2,60 Tat Gıda 9,43 9,68 -2,58 Migros Ticaret 34,94 35,80 -2,40 Koza Madencilik 13,51 13,84 -2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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