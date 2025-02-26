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26 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

26 Şubat 2025 | 19:23
26 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 121,63 puan artarak 9.573,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.422,17 puanı, en yüksek 9.629,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 9.573,21 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 3,45 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 163,39 puan ve yüzde 1,55 kazançla 10.709,20 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. 
  • Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR VE YARININ VERİLERİ

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Piyasalar 1 hafta içinde gelecek bu verilere odaklanacak
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (26 Şubat)
Tekfen Holding'den Rusya'daki davaya ilişkin açıklama
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İLERİ
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