Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 134,22 puan artarak 10.971,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 17,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.854,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.816,89 puanı, en yüksek 10.994,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 140,47 puan ve yüzde 1,19 artışla 11.940,86 puandan kapandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,96 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 1,15 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi.

Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu başta olmak üzere imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69, 2025 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31,93 oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 17,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 17,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,70 bileşik getirisi yüzde 40,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3127 ve dolar/yen paritesi 153,993 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

