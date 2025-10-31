İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi var

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eylül 2025 itibarıyla aktif büyüklüğünü 4,2 trilyon liraya taşıyan banka, Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdürdü. Ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3 trilyon lirayı aşarken, bu tutarın 2,2 trilyon lirası nakdi, 823 milyar lirası ise gayrinakdi kredi olarak kullandırıldı.

Bankanın toplam mevduatı 2,9 trilyon liraya, Türk lirası mevduat hacmi ise 1,6 trilyon liraya ulaştı. Türk lirası ticari mevduat hacmi ise yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 52 artarak 622 milyar liraya yükseldi.

Banka, söz konusu dönemde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dönüşüm ihtiyaçları başta olmak üzere ülke ekonomisinin hizmetine sunma amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası'nın eylül sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğü 381 milyar liraya yükselirken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Banka, yılın 9 ayında 44 milyar lira kar elde etti.

- "Uzun vadeli değer yaratma misyonuyla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, eylül itibarıyla elde edilen finansal sonuçların, sağlam özkaynak ve güçlü finansal yapı sayesinde ikinci yüzyıla güçlü bir başlangıç yapıldığını ortaya koyduğunu belirtti.

"Geleceğin Bankası" vizyonuyla yapay zeka, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme odaklı stratejik yatırımlarla uzun vadeli değer yaratma misyonuyla hareket ettiklerini aktaran Aran, ileri teknolojinin, üretken yapay zekanın şekillendirdiği dünyada günün koşullarına paralel olarak yapay zekayla, yüksek teknolojiyle uyumlu iştirak anlayışını yeni nesil iştiraklerle çok daha güçlü yapıya dönüştürdüklerini vurguladı.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde kurulan "Yapay Zeka Fabrikası" ve İş Enerji gibi iştiraklerin yanı sıra 15,5 milyon kullanıcıya ulaşan mobil bankacılık uygulaması İşCep'in global hedeflere ulaşmada sinerji yarattığını kaydeden Aran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarattığımız sinerji, özellikle ikinci yüzyılımızda ulaşmak istediğimiz 'dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma' hedefimize bizi daha da yakınlaştırıyor. Geleceğe uzanan stratejik adımlarımız bir taraftan bankamızın küresel ölçekteki vizyonunu güçlendirirken bir taraftan da sağlanacak yeni kaynaklar ve yatırımlar aracılığıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik büyümesine ve toplumsal refahına daha fazla katkı sağlamamıza imkân tanıyor."