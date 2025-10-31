İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, üniversite üniversite ayrı ayrı açıklanmaktadır. Programın temel amacı, gençlerin hem eğitimlerini sürdürürken hem de mesleki deneyim kazanmalarını ve iş dünyasına daha kolay uyum sağlamalarını hedeflemektedir. Kura çekimi sonucunda programda yer almaya hak kazanan asıl adaylar, sonuçlar ilan edildikten sonra kendilerinden istenen gerekli belgelerle birlikte ilgili yerlere (üniversitelere veya İŞKUR birimlerine) müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlamaktadırlar.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama

İŞKUR Gençlik Programı sonuçlarının sorgulanma süreci, programın yapısı gereği adayların üniversitelerine bağlı olarak ilerlemektedir:

Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 31 Ekim Cuma yani bugün saat 10.00’da yapıldı.

İŞKUR Gençlik Programı 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak, 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir.

Evrak teslimi için tarih daha sonra ilan edilecek.

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını, akademik takvimlerine uygun olarak şu ana kadar açıklayan bazı üniversitelerin listesi aşağıdadır:

Kura Sonucu Açıklanan Üniversiteler

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Önemli Not: Üniversiteler aktif olarak kura çekimlerine devam ettiklerinden, yeni sonuçlar ilgili üniversitelerin resmî internet siteleri üzerinden yayımlanmaya devam etmektedir. Başvuru yaptığınız üniversitenin web sitesini düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.