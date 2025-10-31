Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 119 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım kapsamında Merkez Teşkilatına 14, Taşra Teşkilatına ise 105 olmak üzere toplam 119 personel istihdam edilecek. Başvurular, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başladı.
Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?
Başvurular, sadece çevrim içi (online) olarak aşağıdaki kanallar üzerinden yapılacaktır:
E-Devlet – Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
Veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
Son Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2025
Son Başvuru Saati: 23:59
Önemli Uyarılar:
Başvuruların belirtilen şartlara uygun ve süre içerisinde yapılması zorunludur.
Süresi içinde yapılmayan ve ilanda belirtilen şartlara uymayan başvurular dikkate alınmayacak.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Göç İdaresi Başkanlığı'nın 119 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aradığı genel şartlar aşağıdaki gibidir:
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Yaş Şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Sağlık Durumu: Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
KPSS Puanı: 2024 KPSS (B grubu) puan türünden (mezuniyet düzeyine göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) en az 65 puan almış olmak.
Tercih Kısıtlaması: Her aday yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
Birden Fazla Başvuru: Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
Unutmayın: Bu genel şartların yanı sıra, her bir pozisyon için (Avukat, Büro Personeli, Mütercim-Tercüman vb.) ilanda belirtilen özel mezuniyet, yabancı dil puanı veya sertifika şartlarını da taşımanız gerekmektedir.
Kadro ve branş dağılımı
Göç İdaresi Başkanlığı'nın 119 sözleşmeli personel alımı kapsamında istihdam edeceği pozisyonlar (unvanlar) ve dağılımları resmî duyuru ile belirlenmiştir:
Hukuk ve İdari Alanlar:
Avukat
Büro Personeli
Bilgi Teknolojileri Alanı:
Çözümleyici / Sistem Programcısı
Programcı
Sosyal Hizmetler:
Sosyal Çalışmacı
Çeviri Alanı:
Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça dillerinde)
Teknik Alanlar:
Tekniker (Elektrik, Tesisat)
Teknisyen (İnşaat, Tesisat)
Destek Hizmetleri:
Destek Personeli (Şoför, Temizlik)