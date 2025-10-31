Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 119 sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aradığı genel şartlar aşağıdaki gibidir:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu Hakları: Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Sağlık Durumu: Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

KPSS Puanı: 2024 KPSS (B grubu) puan türünden (mezuniyet düzeyine göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) en az 65 puan almış olmak.

Tercih Kısıtlaması: Her aday yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

Birden Fazla Başvuru: Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılacaktır.