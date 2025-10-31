Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görev almak üzere çeşitli branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 07.10.2025 – 17.10.2025 tarihleri arasında kabul edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına [https://kariyerkapisi.gov.tr] linki üzerinden ulaşabilirler.

Asil olarak yerleştirme işlemi tamamlanan adayların atama işlemleri için gerekli olan belgeleri aşağıdaki adrese ve süre içinde teslim etmeleri gerekmektedir:

Belge Teslim Tarih Aralığı: 03 Kasım 2025 – 17 Kasım 2025

Teslim Şekli: Belgeler, bu tarihler arasında posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir.

Teslim Adresi:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Adres: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle / ANKARA

Asil adayların atamalarının yapılabilmesi için istenen tüm evrak listesini eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve süresi içinde teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Asil Yerleşen Adaylardan İstenilen Evraklar

KPSS Sonuç Belgesi Öğrenim Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına veya tecilli olduğuna ilişkin belge (e-Devlet üzerinden alınacak.) 2 Adet fotoğraf Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınacak.) 3 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (bilgisayar ortamında doldurulacak) SGK Hizmet Dökümü Belgesi Sağlık Beyan Formu (bilgisayar ortamında doldurulacak) Orman Muhafaza Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (temizlik), Destek Personeli (şoför), Destek Personeli (bakım - onarım) pozisyonlarına yerleştirmesi yapılan adayların alım ilanında belirtilen hususlara ilişkin sağlık kurulu raporu Şoför olarak atanacaklar için ehliyet fotokopisi Elektronik Tebligat Adresine ilişkin PTT'den alınacak belge (Yerleştirmesi yapılan her adayın elektronik tebligat adresinin bulunması zorunludur, elektronik tebligat adresi PTT üzerinden alınmalıdır.) Mal bildirimi beyannamesi (Bilgisayar ortamında doldurularak tek sayfaya arkalı önlü çıktı alınıp imzalanarak kapalı zarf ile teslim edilecek) İkametgâh Belgesi (e – Devlet üzerinden alınacak.)

Not: Listede 7- 9 ve 13. Sırada belirtilen belgeler aşağıdaki bağlantı üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınacak ve imzalanacaktır.