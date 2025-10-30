Guardian'ın derlemesine göre uzun yıllar Katalonya’da Badalona’dan Barcelona’ya otobüs kullanarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki teknik adam, 30 yıllık antrenörlük kariyerinde bölgesel liglerden Espanyol’un başına kadar uzanan sıra dışı bir yolculuk yaşadı.

Futbolculuk döneminde “Stoichkov” lakabıyla tanınan González, öfke kontrolü eksikliği ve profesyonel rehberlikten yoksunluğu nedeniyle üst seviyelere çıkamadı, ancak bu deneyimler onu disiplinli bir teknik direktöre dönüştürdü.

Espanyol’un B takımında görev yaptığı sırada, kulübün ikinci ligde kriz yaşaması üzerine geçici olarak A takıma getirildi. Takımı 12 maçta yenilgisiz taşıyarak play-off’tan La Liga’ya çıkardı. Bugün Espanyol dev kulüplerin rekabet ettiği ligde beşinci sırada ve taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor.

González, başarısını şansa değil emeğe bağlıyor:

“Ben sadece oyuncularımı daha iyi yapmaya çalıştım. Kariyer seni nereye götürürse oraya gidersin,” diyor.

OTOBÜS ŞOFÖRLÜNÜ BIRAKMASI YILLAR ALDI

Guardian makalesinde "İspanya’da neredeyse her yaş grubunda ve her seviyede takım çalıştırarak, en uzun yoldan birinci lige ulaşmayı başardı. Bu seviyeye ulaşacağının hiçbir garantisi yoktu; bu yüzden Barselona’ya giden banliyö otobüsünün direksiyonundaki gündelik işinden vazgeçmesi yıllarını aldı" diyor.