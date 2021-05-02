İlk çeyrekte; gıda perakende, öne çekilen talep ve ihracatla oto, dayanıklı tüketim, çimento, fiyat artışıyla demir-çelik, veri kullanımındaki yükselişle telekomda iyi bilançolar bekleniyor.

Artan faizlerle yükselen TL mevduat ve düşen TÜFE endeksli tahvil getirileri banka kârlarını baskılayacak. Borsada ilk çeyrek bilanço dönemi başladı.

Son bilanço açıklanma tarihi banka dışı şirketlerde konsolide sonuçlar için 10 Mayıs olarak belirlendi. Bankalar da 10 Mayıs’a kadar bilançolarını açıklayacak.

Biz de ilk çeyreğe ilişkin bilanço tahminlerini araştırdık. Tablomuzda 50 şirkete ilişkin kâr beklentilerini ve bilançosunu açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını görebilirsiniz.

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