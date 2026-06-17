ZExperience’ın dördüncü dönemi tamamlandı

Zorlu Enerji’nin Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü ZExperience programı, dördüncü döneminde odağını yapay zekaya çevirdi. Zorlu Enerji’nin sosyal inovasyon platformu imeceLab’ın katkılarıyla gerçekleşen program, üniversite öğrencilerine yönelik olarak tasarlandı.

50 şehirden 700 başvuru

Akademik içerikleri Komünite iş birliğiyle hazırlanan programda, yapay zekanın temel kavramlarından otonom çalışan sistemlerin geliştirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir öğrenme yolculuğu sunuldu. Yapay zekaya ilgi duymanın ötesine geçen sistematik ve uygulamalı eğitim programına, Türkiye’nin 50 farklı şehrinden yaklaşık 700 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ardından 34 şehirden 140 üniversite öğrencisi programa kabul edildi.

Gençlere uçtan uca çalışan bir yapay zeka prototipi geliştirme fırsatı sunuldu

Program kapsamında gerçekleştirilen beş eğitim oturumunda katılımcılar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmadı, uygulamalı içeriklerle yapay zekayı günlük yaşamlarına ve iş süreçlerine nasıl entegre edebileceklerini de deneyimledi. Gençlere uçtan uca çalışan bir yapay zeka prototipi geliştirme fırsatı sunulan programda katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş yapay zeka sistemleri tasarlayarak üretim odaklı bir deneyim yaşadı.

Program kapsamındaki eğitimlerde katılımcılar stratejik prompt yazımından otomasyon sistemlerine, üretken yapay zeka araçlarından yeni nesil dijital becerilere kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim kazanırken, yapay zeka tabanlı çözümler geliştirme konusunda da önemli yetkinlikler edindi. Programın önemli bileşenlerinden biri olan “İlham Sohbetleri”nde alanında uzman isimler deneyimlerini paylaşarak yapay zekanın iş dünyasında yarattığı dönüşüm, üretkenlik kültürü ve geleceğin çalışma modelleri konusunda ufuk açıcı aktarımlarda bulundu.

“Gençlerin geleceğe hazırlanmasını önemsiyoruz”

Yapay zekanın geleceği şekillendiren en önemli dönüşüm alanlarından biri olduğuna inandıklarını belirten Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Zorlu Enerji olarak ZExperience AI Master Programı ile gençlerin bu dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, aktif üreticileri olmalarını destekliyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerinden yoğun ilgi gören programda gençlerin öğrenme isteği, üretme motivasyonu ve ortaya koydukları bakış açıları bizlere büyük umut verdi. Yapay zekayı konuşulan bir trendin ötesinde, yeni dünyanın dili olarak görüyor. Gençlerin bu dili anlayan, kullanan ve geliştiren bireyler olarak geleceğe hazırlanmasını oldukça önemsiyoruz.” dedi.

2023 yılından bu yana sürdürülen ZExperience programı önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda yeni öğrenme deneyimleri sunmayı hedefliyor.

