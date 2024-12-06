6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 145,05 puan artarak 10.081,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.010,57 puanı, en yüksek 10.098,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 10.081,00 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 3,99 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 0,96 ve hizmetler endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 151,40 puan ve yüzde 1,38 kazançla 11.089,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler varlığını korumayı sürdürürken, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle temkinli bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü.

Analistler, haftaya yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, Çin'de enflasyon, ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 9.850 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 637 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 637 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 17 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,04, bileşik getirisi de yüzde 41,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 azalışla 70,8 dolardan işlem görüyor.