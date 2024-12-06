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Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (9-13 Aralık)

Borsada bugün itibarıyla gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor.

06 Aralık 2024 | 21:57
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 22:07
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (9-13 Aralık)

Borsa İstanbul'da 9-13 Aralık haftası temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 4 şirket var. İşte o şirketler:
 

1 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL kar payı açıklamıştı. Son taksit olarak pay başına net 0,1125000 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Aralık, ödeme tarihi ise 12 Aralık.

2 ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE)

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ELITE) Şirket pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Aralık, ödeme tarihi ise 13 Aralık.

3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE) Pay başına brüt 0,1127683 TL, net 0,1014914 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Aralık, ödeme tarihi ise 13 Aralık.

4 GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTHO)

GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTHO) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1191999 TL, net 0,1072797 TL temettü açıklamıştı.Son taksit olarak pay başına net 0,0357599 TL ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Aralık, ödeme tarihi ise 17 Aralık.
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Borsada pazartesi günü 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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