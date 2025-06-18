Akın Tekstil'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklaması şöyle:

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2025/255 Esas Sayılı Konkordato dosyası kapsamında bugün (18.06.2025) yapılan duruşmasında, 18.06.2025 tarihinden başlamak üzere Şirketimize ''1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE'', İlgili Mahkemece borçluların veya komiserlerin yapacağı talep üzerine kesin mühletin en fazla altı ay süre ile uzatılabileceği ve kesin mühletin kabulüne ilişkin karara karşı İİK'nun 293/1. nci maddesi uyarınca kanun yolunun kapalı olduğu , Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı anlaşıldığından geçici komiser heyetinin görevlerine DEVAM ETMESİNE Karar verilmiştir.