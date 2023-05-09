9 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,74 puan azalarak 4.536,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 15,81 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.546,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.513,31, en yüksek 4.622,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 4.536,20 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 5,99 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,23 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 5.022,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi.

İş Bankası (C), Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

1 KÜRESEL PİYASALAR Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

2 YARIN HANGİ VERİLER VAR? ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edildiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

3 DESTEK-DİRENÇ Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

4 Altının onsu 2.026 dolar Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.026 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 kazançla 1 milyon 401 bin liradan tamamladı.