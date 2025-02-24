ARA
DOLAR
36,44
-0,02%
DOLAR
EURO
38,16
-0,02%
EURO
GRAM ALTIN
3448,70
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
9655,89
0,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

24 Şubat 2025 | 09:35
Son Güncellenme: 24 Şubat 2025 | 09:47
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı

Borsa İstanbul, piyasaların işleyişine ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024'te aldığı kararla BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabileceği belirtilerek, "Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği aktarılan açıklamada, ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğundan, yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin önem arz ettiği vurgulandı. AA

 

İlgili Haberler
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 3448,7 0,2%
  • ALTIN ONS 2943,46 0,29%
  • BIST 100 9655,89 0,56%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,494 0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4212 -0,11983%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,91 -1,1161%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4405 -0,0191%
  • EURO/DOLAR 1,0472 0,1085%
  • EURO/TURK LIRASI 38,1605 -0,0159%
  • STERLIN/DOLAR 1,26343 -0,11187%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL