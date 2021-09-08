Yabancı yatırımcı ağustos ayında en çok Garanti hissesi alırken, en çok çıkışın yaşandığı hisse Arçelik oldu.

Borsa İstanbul’da ağustosta yabancılar 12 milyar 353,2 milyon dolar alım yaparken, 11 milyar 875,5 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net alım işlemleri 477 milyon 635 bin 371 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 24 milyar 228,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’da yapmış olduğu işlem verilerine göre, Ağustos ayında uluslararası yatırımcıların en çok net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse Garanti Bankası, Şişe Cam, Bim Mağazalar, TOFAŞ ve Koç Holding oldu. En çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse ise Arçelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Koza Altın ve Kardemir (D) oldu.