Alarko Holding geri alım kararını duyurdu

Alarko Holding'den bugün (29 Mayıs 2024) payların geri alınmasına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;