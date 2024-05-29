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Alarko Holding geri alım kararını duyurdu

Alarko Holding A.Ş. bugün KAP'a şirketin borsada işlem gören paylarının geri alımı hakkında açıklama yaptı.

29 Mayıs 2024 | 19:10
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 19:30
Alarko Holding geri alım kararını duyurdu

Alarko Holding'den bugün (29 Mayıs 2024) payların geri alınmasına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;

  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
  • Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 550.000.000 TL (beş yüz elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
  • Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 4.350.000 TL (dört milyon üç yüz elli bin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
  • Pay geri alımı için öngörülen azami sürenin bir yıl olarak belirlenmesine,
  • Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

 

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