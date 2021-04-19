ABD’de 2021 Mart ayı enflasyon oranının beklentinin üzerinde gelmesi ons altında yukarı yönlü hareketin oluşmasına neden oldu. Altın için ciddi risk oluşturan ABD 10 yıllık faiz getirilerinde ise geçen hafta herhangi bir değişik görülmedi.

ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin altın fiyatlarında oynaklığa neden olabileceği öngörülüyor. ABD hükümeti tarafından yürürlüğe geçirilmesi beklenilen destek paketinin de ons altına olumlu yansıyabileceği beklentileri var. Ancak değerli madenin henüz 1.775-1.780 ana direnç bölgesini kıramadığı da görülüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ons altında 1.780 ve 1.785 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi önerisinde bulunuyor. Satış baskısının devamı halinde ise 1.755 ve 1.750 destek seviyeleri yakından izlenecek.