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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu.

05 Mart 2025 | 21:36
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi bildirildi. Buna göre pay başına brüt 1,2740000 TL, net 1,0829000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL üzerinden %127,4 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,2740 TL (net 1,0429 TL) kâr payı olmak üzere 754.342.105,062 TL tutarında kârın nakit olarak 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.
Dağıtılması öngörülen kâr payının tamamının yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) ve (2.) fıkraları ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesi uyarınca Sermayenin %5'i oranında birinci tertip yasal yedek akçe ve kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kâr dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
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Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
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