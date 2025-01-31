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  • Apple'a 1980'de halka arzda yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?

Apple'a 1980'de halka arzda yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti. Peki, 1980'de Apple’a yapılan 1.000 dolarlık yatırımın bugün değeri ne kadar olurdu?

31 Ocak 2025 | 15:09
Son Güncellenme: 31 Ocak 2025 | 15:09
Apple'a 1980'de halka arzda yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?

Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7 artarak 36,3 milyar dolara çıktı. Firma, önceki yılın aynı döneminde 33,9 milyar dolar net kar açıklamıştı. Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi. Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışlarında düşüş
Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi. iPhone satışlarının tutarı, 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 1 azalışla 69,1 milyar dolara geriledi. Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamadı. Aynı dönemde Mac satışları yüzde 16 artarak 8,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 8,1 milyar dolara çıktı.

HALKA ARZDA YATIRILAN 1000 DOLAR BUGÜN NE OLURDU?

Son dönemdeki düşüşe rağmen Apple hisseleri son 12 ayda önemli bir getiri sağladı. CNBC ise Apple'la ilgili farklı tarihlerde yapılan 1000 dolarlık yatırımın bugün ne kadar olacağını hesaplamış. 30 Ocak kapanış fyatı ve toplam getirileri (temettü vb) içeren Hesaplama şöyle:

1 yıl önce yapılan yatırım: 1.269 dolar
5 yıl önce yapılan yatırım: 2.990 dolar 
10 yıl once yapılan yatırım: 8.373 dolar
Apple 1980′de halka açıldığında yapılan yatırım: 2.508.432 dolar

 

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30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
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GERİ
İLERİ
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