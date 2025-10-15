ARA
  • 2026 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 sınav takvimi yayınlandı mı?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanması ile öğrenci ve veliler tarafından 2026 yılında yapılacak sınavlar da öğrenilmiş oluyor. Peki 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? ÖSYM 2026 sınav takvimi yayınlandı mı?


2026 yılı ÖSYM sınav maratonu için geri sayım başladı. Öğrenciler, üniversiteye geçiş yapacak mezunlar ve memur adayları dahil olmak üzere on binlerce kişi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmî olarak açıklanacak olan 2026 Sınav Takvimi'ni büyük bir merakla bekliyor.

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 

2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, sınava girecek memur adayları için merak edilen en önemli konuların başında geliyor.  Ancak şu an itibarıyla başvuru tarihleri henüz netleşmedi. .Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI?

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılında düzenlenecek sınavlara ilişkin resmî takvim, henüz paylaşılmadı.

Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar ve takvim duyuru zamanları dikkate alındığında:

Geçen Yılın Açıklama Tarihi: Geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu Yılki Beklenti: Bu yıl da benzer bir takvim izlenerek, Kasım ayının ikinci haftası içerisinde 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nin kamuoyu ile paylaşılması kuvvetle beklenmektedir.

Takvimin açıklanmasıyla birlikte, YKS, KPSS, ALES ve diğer tüm sınavların başvuru, uygulama ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazanacaktır.

