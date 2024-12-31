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Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. kısa bir süre önce halka arz olmuştu. Şirketin ne zaman borsada işlem görmeye başlayağı belli oldu.

31 Aralık 2024 | 19:17
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu

Armada Gıda payları 3 Ocak'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 263.980.843 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 54.996.000 TL nominal değerli Şirket payları 03/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 40 TL baz fiyat, "ARMGD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
 

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