Bu Alman kasabası 2 hafta ücretsiz 'deneme' konaklaması sağlıyor

Almanya’nın doğusunda, başkent Berlin’e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta ve Polonya sınırında yer alan Eisenhüttenstadt kasabası, potansiyel yeni sakinlere 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz konaklama imkânı sunuyor. Bu ilginç teklifin amacı kasabanın nüfusunu artırmak. Başvurular Temmuz'a kadar geçerli olacak. Belediye, projeyi şöyle duyuruyor:

'YENİLİKÇİ GÖÇ PROJESİ'

"Eisenhüttenstadt, "Şimdi plan yapın" sloganıyla yenilikçi bir göç projesi başlatıyor: Seçilen katılımcılar, 6-20 Eylül 2025 tarihleri ​​arasında 14 günlük deneme konaklaması boyunca Eisenhüttenstadt'taki yaşamı, işi ve topluluğu ücretsiz ve şehrin kalbinde deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Proje, Eisenhüttenstadt'a taşınmayı hayal edebilen ilgili taraflara yöneliktir; örneğin, işe gidip gelenler, geri dönmeyi düşünenler, kalifiye işçiler veya değişiklik arayan serbest meslek sahipleri. Katılımcılar, mobilyalı bir dairede iki hafta boyunca ücretsiz olarak kalıyor ve sadece günlük hayata dair değil, aynı zamanda kariyer olanaklarına dair de bilgi ediniyorlar: Bölgedeki şirketler staj veya mülakat fırsatları sunuyor. Deneme gezisine zengin bir program eşlik ediyor: Şehir turu, eğitim hakkında bilgi, fabrika turu konuklara şehri gerçek anlamda tanıtmayı amaçlıyor. Başvurular temmuz ayının başına kadar devam ediyor. Eisenhüttenstadt'ı yeni bir bakış açısıyla deneyimlemek isteyen, gerçek motivasyona sahip ilgili kişileri arıyoruz".

Açıklamaya göre deneme yaşamı, “Eisenhüttenstadt’ın 75. yıldönümünde kalifiye işçi alımı stratejisinin bir parçası.

CNN'nin haberine göre 1950 yılında kurulan Eisenhüttenstadt eski Doğu Almanya’daki sosyalist yönetim tarafından inşa edilen ilk planlı şehir olma özelliğini taşıyor. Oder Nehri kıyısında yer alan şehir, büyük bir çelik fabrikası etrafında inşa edilmişti. Kasabanın eski adı Stalinstadt (Stalin Kasabası) idi ve bu isim, dönemin Sovyet lideri Josef Stalin’den geliyordu. Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılmasının ardından Doğu ve Batı Almanya birleşince şehir bugünkü adını aldı. Habere göre Eisenhüttenstad birleşmeden bu yana nüfus kaybı yaşadı. Nüfusu, en yoğun döneminde 50 binin üzerindeyken, bugün yaklaşık 24 bin civarında.