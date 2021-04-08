Avrupa borsaları günü İngiliz ve Avrupalı denetim kuruluşlarının AstraZeneca’nın yeni tip korovirüs (Kovid-19) aşına ilişkin açıklamalarının etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti.

İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) dan benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 436,86 puana çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.942,22 puana, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 15.202,68 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,57’lik artışla 6.165,72 puana yükseldi.

Öte yandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66’lık azalışla 24.576,51 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,37’lik yükselişle 1,191 seviyelerinden işlem gördü. AA