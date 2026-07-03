Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te: En düşük emekli maaşı teklifi belli oldu

En düşük emekli maaşının artırılmasını öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Düzenlemeyle aylığın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti.

En düşük emekli maaşına artış yapılacak

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşına yapılacak artış da belli oldu.

Ancak bu artışın en düşük emekli maaşına yansıtılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Enflasyon oranı doğrultusunda artışı öngören 30 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif kapsamında en düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle gelecek hafta çalışmalarına ara verecek olan Meclis'in, düzenlemeyi bir sonraki hafta gündemine alması bekleniyor.

Yasal düzenleme gerekiyor

20 bin lira olan en düşük emekli maaşının artırılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu kapsamda kanun teklifinin önce Meclis komisyonunda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilmesi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor.