Aygaz bilanço tarihi belli oldu

Aygaz A.Ş.'dan dün (16 Temmuz) KAP'a yapılan açıklamada 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporların 05 Ağustos Pazartesi günü KAP’ta yayınlanmasının planlandığı belirtildi. Açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05.08.2024 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

