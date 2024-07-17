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Aygaz bilanço tarihi belli oldu

Aygaz A.Ş.'dan dün KAP'a yapılan açıklamada (AYGAZ) 2024 2. Çeyrek Finansal Takvim hakkında bilgilendirme yer aldı.

17 Temmuz 2024 | 08:31
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2024 | 08:43
Aygaz bilanço tarihi belli oldu

Aygaz A.Ş.'dan dün (16 Temmuz) KAP'a yapılan açıklamada 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ilişkin finansal raporların 05 Ağustos Pazartesi günü KAP’ta yayınlanmasının planlandığı belirtildi. Açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05.08.2024 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
 

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Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 6 şirket (15-19 Temmuz)
Yatırım uzmanları uyardı: "Gelecek 6 ayda 5 sektöre dikkat!"
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Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
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