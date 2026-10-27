Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmelere katıldı.

Yılmaz tasfiyesine karar verilen fonların ödemelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler Cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor."

"23 Ekim itibarıyla 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi"

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Olağan tasfiyelerle ilgili biliyorsunuz üç şirketin tasfiyesi tamamlandı. Bir tanesi de tamamlanmak üzere. A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef adlı şirketler ve bunların altındaki doksan üç fonun ödemeleri yapılmış durumda. 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Dolayısıyla bu süreçler devam ediyor. Meclisimizde kanun da çıktı. Bununla birlikte Tera'nın tasfiyeden sorumlu bankası İş Bankası. Geriye kalan Pusula ve Atlas var. Atlas'ın da olağan tasfiyeye girip girmeyeceği üzerinde tartışma devam ediyor. Girerse olağan tasfiye olacak, girmezse o da olağanüstü tasfiyeye tabii olacak. Bu ikisiyle ilgili sorumlu kuruluş da Ziraat Bankası. Bunlarla ilgili hazırlıklarını yapmış durumdalar" diye konuştu.

"1 milyon liraya kadar olan ödemelerde geriye kalan 125 milyar lira net yatırım tutarı gözüküyor"

Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin Cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacağını belirten Yılmaz, "En düşükten başlayıp en yükseğe doğru girilecek. Dağıtma durumunda oldukları nakitleri var. Onun dışında hızla nakde çevrilebilir kaynakları var. Onları da izleyen bir iki hafta içinde değerlendirerek, bu süreci kasım ayı ortalarına kadar tamamlamalarını bekliyoruz. Daha hızlı da yapmaları yönünde her türlü gayreti sarf ediyoruz. 1 milyon liraya kadar olan ödemelerde geriye kalan 125 milyar lira net yatırım tutarı gözüküyor. Dolayısıyla onun da bu geri ödemelerle birlikte rahatlıkla sağlanabileceği öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu harcamalar üç kaynaktan finanse edilecek. Birincisi bu fonlarda kalan tutarlar var, kendi varlıkları var. Nakti varlıklar var veya nitelikli hisseler var. İkincisi, geri ödemelerden fahiş kâr elde etmiş olanlardan veya haksız kazanç elde etmiş olanlardan geri kazanılanlar var. Dün itibarıyla 11 milyar lira bir geri ödeme söz konusu ama bu hızla yine artacaktır diye bekliyoruz. Oradan gelen kaynaklar da yine eğer bir fonla ilgiliyse o fona değilse genel bir hesabımız var, oraya gelecek. SPK'nın belirlediği kriterlere göre fonlara dağılımı yapılmış olacak. Üçüncü olarak da bu yargı sürecinde olan kişilerin tedbir kararı konmuş varlıkları var. Bunlar da TMSF'ye devrediliyor. Meclisimizin onayladığı bu kanunla TMSF'ye çok daha hızlı bir şekilde likit bir varlığa dönüştürme konusunda yetki verdik. O çerçevede TMSF'de üzerine düşeni yapıp oradan da yine bu fonlara yatırımcılara ödemeleri yapacağız."

"Bu ülkeyi seviyorsak sermaye piyasalarımızı desteklememiz lazım"

Yılmaz, sermaye piyasalarının desteklenmesi ve meşru yatırımcıların korunması gerektiğini belirterek, "Bu ülkeyi seviyorsak, bu ülkenin kalkınmasını istiyorsak sermaye piyasalarımızı desteklememiz lazım. Sağlıklı çalışan meşru yatırımcıyı desteklememiz lazım. Sermaye piyasalarına yatırım yapmanın, bir fona yatırım yapmanın veya hisse senedi almanın suçmuş gibi gösterilmesi yanlış bir yaklaşım. Hırsızlarla, yolsuzlarla, fon vurguncularıyla ve manipülatörlerle sonuna kadar mücadele edelim ama yatırımcıları da koruyalım. Meşru yatırımcıyla manipülatörü birbirinden ayıralım. Ayırmazsak meşru yatırımcıya da bu ülkenin kalkınma sürecine de zarar vermiş oluruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.