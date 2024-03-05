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Aygaz temettü kararı ve tarihini duyurdu

Aygaz, net 6.16 TL temettü ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulması kararı alındığını duyurdu.

05 Mart 2024 | 23:43
Aygaz temettü kararı ve tarihini duyurdu

Aygaç açıklamasına göre şirket pay sahiplerinin hesaplarına 8 Nisan tarihinde yansıyacak şekilde brüt 6.85, net 6.16 TL kar payı ödenmesine ilişkin kararını duyurdu.

Aygaz'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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