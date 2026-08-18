“Süper teşviki aldık yatırıma hazırız”

İnşaat, mobilya, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren ve bu yılı 18,5 milyar TL ciroyla kapatması beklenen Doğanlar Holding, Biotrend şirketiyle petrokimya alanında önemli bir yatırımı devreye alacak. İzmir Aliağa’da yıllık 60 bin ton plastik atığı işleyerek polimer ham madde üretecek petrokimya tesisini açmayı hedefleyen holding, 9,2 milyar TL’lik süper teşviki aldı. Grubun bu yatırım için hazır olduğunu anlatan Doğanlar Holding CEO’su Hakan Göral, “Biz aslında evsel atıkları ekonomiye kazandıran büyük bir geri dönüşüm grubuyuz” diyor.
Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Bundan kısa bir süre önce Doğanlar Holding, kurumsallaşma anlamında önemli bir adım atarak icranın kaptanlığını Hakan Göral’a emanet etti. İş hayatında 36 yılı geride bırakan ve en son Tekfen Holding’de CEO’luk görevini yürüten Göral, Tekfen’de hisselerin el değiştirmesiyle görevi bıraktı. Ardından Davut Doğan başkanlığındaki Doğanlar Holding’de Haziran 2026 itibarıyla CEO’luk koltuğuna oturan Hakan Göral ilk röportajını Ekonomist’e verdi. Hakan Göral ile yapılanma sürecindeki holdingin yeni dönem büyüme stratejisini konuştuk.
“Büyümenin odağı enerji ve kentsel dönüşüm olacak”
“Önümüzdeki dönem büyüme stratejimizin odağında enerji, döngüsel ekonomi, ileri dönüşüm teknolojileri ve kentsel dönüşüm yer alıyor. Satın alma ve birleşme tarafında ise salt büyüklük yerine stratejik uyuma ve ölçek ekonomisine odaklanıyoruz. Bu vizyonun en güncel ve somut örneği, atık yönetimi ve enerji üretimi alanındaki konumumuzu devasa boyutlara ulaştıracak olan Biotrend ve ITC birleşme görüşmeleridir. Henüz bağlayıcı olmayan bu sürecin olumlu sonuçlanması halinde sektörde çok güçlü bir entegrasyon ve sinerji yaratacağı kanaatindeyiz.”
Doğanlar Holding kurumsallaşma anlamında önemli bir adım attı ve geçen ay sizi CEO olarak atadı. Hissedarlar olarak ailenin sizden beklentisi nedir?
Aile şirketleri nesilden nesile geçerken ayakta kalanların sayısı giderek azalıyor. Dünyada 100 şirket içinde ancak beşi üçüncü nesle geçebiliyor. Aile şirketlerinde profesyonel bir yapıya geçmek önemli bir adım oluyor. Yönetim süreçlerinde ve icrada aile bireylerinin de katkıda bulunduğu bir yapı varken yeni adımla birlikte ailenin yönetimde yer alıp, icrayı profesyonellere devretmesi, holdingin sermayedar ve ailenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak noktaya getirmek üzere bir adım atıldı. Bu noktada kurumsal yönetimin bütün araçlarını kullanıyoruz. Şeffaflık ve yetki ile sorumluluğun dengeli dağıldığı, hesap verilebilirliğin bütün seviyelerde çalıştığı bir yapı kurduk. Önceliğimiz verimliliği artırmak. Son yıllarda değerli TL’nin yarattığı rekabetçi ortamda üretimde, sanayi şirketlerimizde rekabetçiliği artırmak istiyoruz.
Klasik bir soruyla devam edecek olursak ilk 90 gün ajandanızdan söz eder misiniz?
Grubu yakından tanımak ve sektörleri iyi analiz etmek üzere çalışıyorum. Öncelikle mevcut portföyü sağlamlaştırmak istiyorum. Sonraki adımda büyümek geliyor. Aile şirketlerinde kararlar çok hızlı alınır. Bu bir avantajdır. Enerji tarafındaki yatırım gündemimizden söz ettim. İnşaat tarafında da pek çok fırsatı değerlendirmek istiyoruz.
Tekfen’deki inşaat ve taahhüt tecrübenizi buraya da taşıyacaksınız.
Elbette, geçmişten gelen bilgiyi kullanmak zaten olması gereken. Buradaki bilgi birikimini kullanarak fırsatları değerlendireceğiz.
Doğanlar Holding bugün hangi büyüklüğe gelmiş durumda?
Doğanlar Holding olarak 2025 yılını, değişken ekonomik koşullara rağmen dengeli bir performansla tamamladık. Yaklaşık 14 milyar TL konsolide ciro elde ederek yılı başarılı bir şekilde kapattık. Kârlılık tarafında ise operasyonel verimliliği artırmaya, güçlü nakit akışını sürdürmeye ve finansal disiplini elden bırakmayarak bilanço dayanıklılığımızı korumaya odaklandık.
2026 yıl sonu kapanış öngörüsü nedir? Ciro, ihracat ve istihdam tarafında nasıl bir yol haritasında ilerleyeceksiniz?
Bu yılın ikinci yarısında da yüksek finansman maliyetlerinin, sıkı para politikasının ve ekonomik dalgalanmaların iş dünyası üzerindeki etkisini sürdüreceğini öngörüyoruz. Biz de grup olarak 2026 yılı için kendimize koyduğumuz 18,5 milyar TL konsolide ciro hedefimizi kararlılıkla koruyoruz. Yol haritamızda önceliğimiz sadece hacimsel olarak büyümek değil, aynı zamanda değer odaklı, kârlılığı önceliklendiren ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmektir. Bu kapsamda ihracat tarafında mobilya grubumuzun küresel mağazalaşma ve küresel ihracat gücünü artırmaya odaklanıyoruz.
Bu yıl yatırım bütçeniz ne kadar olacak? Yatırımlar daha çok kapasite artırımı, teknoloji, dijital dönüşüme mi yoksa yeni tesislere mi odaklanacak?
Yatırım planlamalarımızda hem stratejik yeni tesis yatırımlarına hem de mevcut altyapımızın modernizasyonuna ve AR-GE çalışmalarına odaklanıyoruz. Biz aslında önemli bir geri dönüşümcü grubuz. Yılda 3,5 milyon ton evsel atığı Biotrend şirketi olarak işliyoruz. Biotrend bünyesinde hayata geçirilecek olan ve 60 bin ton plastik atığı ham maddeye dönüştürecek Aliağa Plastik İleri Dönüşüm Tesisi için 9,2 milyar TL tutarında süper teşvik desteği aldık. 350 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Başta ÇED olmak üzere bütün izinleri aldık ve yatırıma başlamak için hazırız. Öte yandan Doğanlar Mobilya Grubu bünyesindeki Çanakkale-Biga, Düzce ve Senegal Dakar fabrikalarımızın modernizasyon, makine ve tesis yatırımları için dönemsel olarak yaklaşık 36,2 milyon TL kaynak ayırdık. Tasarım merkezlerimizde sadece 2026’nın ilk çeyreğinde 32,4 milyon TL’yi aşan AR-GE yatırımı gerçekleştirdik. İnşaat sektöründe ise Halk GYO ile Bahçelievler’de başlattığımız kentsel dönüşüm projesi gibi seçici ve katma değerli projelerle ilerliyoruz.
Enerji tarafındaki yatırımlarınızın holdingin büyümesine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Enerji iştirakimiz Biotrend, bugün dokuz ilde faaliyet gösteren 17 tesisi, 800’den fazla çalışanı ve 114,2 MWe kurulu gücüyle hem döngüsel ekonomiye hem de holdingimizin finansal büyümesine çok büyük bir katkı sağlıyor. Gündemimizde yer alan yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi alanında iki dev proje bize oldukça heyecan veriyor. İlki; yaklaşık 60 bin ton plastik atığı ileri teknolojiyle işleyerek yeniden ham maddeye dönüştürecek olan Aliağa Plastik İleri Dönüşüm Tesisi. Bu vizyoner yatırım, alanında Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı örneklerden biri olacak. ITC ile yürüttüğümüz birleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda ise yenilenebilir enerji ve atık yönetimi kapasitemizi çok daha güçlü bir seviyeye taşıyarak yatırım kabiliyetimizi artıracağız.
Holdingin ihracat performansı hakkında bilgi verir misiniz? Hangi pazarlarda büyümeyi hedefliyorsunuz? Yeni ülke veya bölge planlarınız var mı?
Doğanlar Mobilya Grubu bugün 56 ülkeyi kapsayan yaygın bir ihracat ağına sahip. Yurt dışında Senegal Dakar’da faaliyete geçirdiğimiz fabrikamız ile üretim gücümüzü sınırların ötesine taşıdık. Yurt dışı büyüme planlarımızda temel amacımız, mevcut operasyonlarımızı derinleştirmek, global markalarımızın bilinirliğini artırmak ve yeni pazarlara açılırken sürdürülebilir büyüme ile güçlü iş ortaklıkları kurmak. Açıkçası, Doğanlar Holding’i bölgesel ölçekte referans gösterilen krizlere dayanıklı, geleceğe yatırım yapan bir grup haline getirmeyi hedefliyoruz. Çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve finansal disiplinimiz, uzun vadeli değer yaratma sözümüzün en büyük teminatıdır.
Holdingi halka arz planı var mı?
Neden olmasın. Elbette, burada önemli olan bir değer yaratmak. Bu noktada küçük yatırımcının Doğanlar Holding’e ortak olmasını mümkün kılacak noktaya gelmek hedefimiz.