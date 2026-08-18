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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının gündeminde ek tercih süreci yer aldı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ve takvimini bekliyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 YKS ek tercih tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...

Ekonomist
Ekonomist
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için uygulanacak ek yerleştirme süreci gündeme geldi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 YKS ek tercih takvimine odaklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılacak?

1 2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından boş kalan kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek. Kontenjanların netleşmesiyle birlikte ek tercih kılavuzunun eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

2 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Ek yerleştirmede geçerli olacak boş kontenjanlar ve tercih kuralları, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzuyla belli olacak. İlk yerleştirmeden farklı olarak, adayların tercih edebileceği programlar ve ek yerleştirmeye ilişkin koşullar bu kılavuzda açıklanacak.

Ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih koşulları ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla kesinleşecek.

3 YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçlarını bugün itibarıyla açıklandı.

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2026?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2026?

Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Elektronik kayıt işlemleri ise 24 Ağustos'ta başlayacak ve 26 Ağustos'ta sona erecek.
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