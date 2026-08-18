YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için uygulanacak ek yerleştirme süreci gündeme geldi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 YKS ek tercih takvimine odaklandı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılacak?