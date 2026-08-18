Denizin altında uçak, mağara ve kayalıklar: Kruvaziyer turistlerinin yeni rotası oldu

Keshava, "Çok eğlendik. Uçağı gördük ve içine girdik. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bazı balıklar vardı. Harika vakit geçirdim. Akdeniz'deyken dalış yapacak iyi yerler bulmak için internetten araştırma yapmıştım ve Kuşadası'nda, Efes yakınlarında karşıma çıkan yerlerden biri burası oldu. İyi bir karardı. Buraya, Kuşadası'na dalış yapmaya geldiğim için mutluyum." dedi.