Temmuz'da 2. el piyasasında hareketlilik sürdü: 1 milyona yakın araç el değiştirdi

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz ayında trafikteki toplam araç sayısı 201 bin 384 arttı.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda 907 bin 846 taşıtın devri yapıldı. İllere göre değerlendirildiğinde İstanbul 211 bin 332 ile bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 99 bin 548 ile Ankara, 54 bin 798 ile İzmir, 42 bin 183 ile Antalya izledi. En az devrin yapıldığı il ise 207 ile Hakkari olarak kaydedildi.

Temmuz sonu itibarıyla en fazla taşıt devrinin yapıldığı ay 941 bin 964 ile haziran, en az devrin yapıldığı ay 752 bin 150 ile mayıs oldu.

"İkinci el otomotiv geniş bir ekonomik ekosistem oluşturuyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de ikinci el otomotiv pazarının ne denli büyük ve hareketli olduğunun verilerle bir kez daha ortaya konulduğunu dile getirerek, ikinci el araç satış rakamının yalnızca bir satış hacmini değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın otomobile erişim ve araç yenileme ihtiyacını gösterdiğini söyledi.

Özellikle toplam devirlerin yaklaşık üçte ikisinin otomobillerden oluşmasının, ikinci el otomobilin ulaşım ve ticaret ekosistemindeki ağırlığını açıkça gösterdiğine dikkati çeken Erkoç, şöyle devam etti:

"Haziranda 941 bin 964 ile ulaşılan yüksek seviyenin ardından temmuzda da 900 binin üzerinde devir gerçekleşmesi, yaz döneminde ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Burada önemli olan, böylesine büyük bir pazarın sağlıklı, güvenli ve kayıtlı ticaret yapısıyla büyümesini sağlamak. MASFED olarak yıllardır özellikle yetki belgeli, kurallara uygun faaliyet gösteren motorlu araç satıcılarının desteklenmesinin ve tüketicinin güvenli ticaret imkanlarına erişiminin önemine dikkat çekiyoruz."

Erkoç, ikinci el otomotivin artık yalnızca alım satım alanı değil, istihdamdan finansmana, sigortadan ekspertize, dijital platformlardan satış sonrası hizmetlere kadar çok geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de sektörün büyüklüğü kadar, bu ticaretin daha kurumsal, şeffaf ve güven temelli bir yapıya kavuşması önceliğimiz olmalı." diye konuştu.