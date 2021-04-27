2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan Başkent Doğalgaz, halka arz için SPK’ya başvurdu.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre toplam 1.897.564 milyon abonesi olan şirket yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde (Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç) münhasır doğal gaz dağıtım hakkına sahip olan şirket, hali hazırda Ankara’nın 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapıyor. Halka arzın Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gaz dağıtım alanındaki ilk halka arz olacak

2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan şirket, SPK onayına paralel Türkiye’de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.