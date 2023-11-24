SPK'nin halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de vardı. SPK haftalık bültenindeki karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halk arz takvimi de bugün belli oldu.

BATI EGE GYO (BEGYO) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Halk konsorsiyum lideri Halk Yatırım. Batı Ege GYO halka arzı için talep toplama tarihleri 30 Kasım-1 Aralık olarak açıklandı.

BATI EGE GYO HAKKINDA

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Denizli'de ve Ege Bölgesi'nde gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir yatırım şirketi. Sitede şu bilgiler veriliyor: Sinpaş Yapı ile Deniz Tekstil işbirliği ile 05.07.2011 tarihinde kuruldu. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ilk yatırımını Denizli'de, Denizli'nin ilk karma kullanımlı konut ve alışveriş merkezi projesi olan AquaCity ve AquaMall AVM ile hayata geçirdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik.

Halk Yatırım'ın KAP'a gönderdiği fiyat tespit raporunda ise şirketle ilgili şu bilgiler de yer alıyor: Şirketin gayrimenkul portföyünün gayrimenkul değerleme raporlarında tespit edilen gerçeğe uygun değerleri toplamı 3.152.108.929 TL'dir. Şirketin gayrimenkul portföyünün tamamı Denizli'de yer almaktadır. Şirketin gayrimenkul portföyünü 'kiralama veya satış amaçlı elde tutulan tamamlanmış bağımsız bölümler, 'arsa ve araziler' ve 'projeler' olmak üzere 3 ana kategoride ayırmak mümkündür.

BEGYO HALKA ARZI HAKKINDA

Halka arz fiyatı: 3 TL

Halka arz edilen Nominal Pay sayısı: Toplam 290.000.000

Halka arz büyüklüğü: 870.000.000

Halka açıklık oranı: Yüzde 35,58

Halka arz şekli: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Fiyat istikrarı: Planlanmaktadır

Fiyat istikrarı süresi: Payların BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün

SPK, haftalık bülteninde Çates Elektrik Üretim AŞ'nin 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu.







