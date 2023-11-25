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  • Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?

Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?

SPK'dan halk arz onayı alan son 3 şirket arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ de bulunuyor. Peki, Şeker Yatırım'ın halka arzı ne zaman? Şeker Yatırım halka arzında tarih resmen açıklanmadı. Halka arzla ilgili merak edilen soruların yanıtları ise şöyle

25 Kasım 2023 | 11:21
Son Güncellenme: 25 Kasım 2023 | 11:28
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Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?

SPK, haftalık bülteninde Çates Elektrik Üretim AŞ'nin 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu. Bu şirketlerden Şeker Yatırım'ın mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ’nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

SKYMD Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hissesi 7,00 liradan halka arz olacak. Halka arz büyüklüğü 367.500.000 lira

SKYMD KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arzda toplamda 52,5 milyon adet lot dağıtılacak.

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Şeker Yatırım halka arzında talep toplama tarihleri henüz resmen açıklanmadı. Tarihler netleşince haberimizde yer alacak. Şeker Yatırım ile birlikte halka arz onayı alan diğer iki şirketin halka arzlarında ise talep toplama tarihleri 30 Kasım-1 Aralık olarak duyurulmuş durumda.

ŞEKER YATIRIM HAKKINDA

Şirketin sitesinde  yer alan bilgilere göre Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şeker Yatırım”) Aralık 1996'da sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruldu. Kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş.’dir. “Geniş Yetkili Aracı Kurum” statüsündeki Şeker Yatırım, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara’da diğeri İzmir’de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank’ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunuyor.

  • İşlem Aracılığı Faaliyeti
  • Portföy Aracılığı Faaliyeti
  • Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
  • Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
  • Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
  • Sınırlı Saklama Hizmeti
  • Genel Saklama Hizmeti

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan ve 1997 yılından bu yana Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam ediyor.

 


 

 

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