Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaptığı açıklamada Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladığını duyurmuştu. Çates Elektrik (CATES) halka arzında talep toplama tarihi belli oldu. İşte detaylar:

ÇATES HALKA ARZI HAKKINDA: FİYAT NE KADAR?

ÇATES'in halka arz sürecine liderlik edecek kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak belirlenirken, talep toplama 57,15 lira fiyatla gerçekleştirilecek.

ÇATES KAÇ LOT VERECEK?

Şirketin 140 milyon 405 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin 24 milyon 795 bin lira artırılarak 165 milyon 200 bin liraya yükseltilmesi ve 8 milyon 255 bin payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33 milyon 50 bin pay halka arz edilecek.

halka arz edilecek. Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

İnfo Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyuma yurt içinde 36 aracı kurum iştirak edecek.

FON NEREDE KULLANILACAK?

Peki, halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak? Şirketin açıklamasına göre halka arzdan elde edilecek gelir ÇATES'in öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak.

ÇATES HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Çates Elektrik (CATES) halka arzı için 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde 2 iş günü boyunca talep toplanacak.

ÇATES'TEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp yaptığı açıklamada halka arzla ilgili şunları söylüyor:

'ÇATES Zonguldak'ta, ülkemizdeki taş kömürü rezervlerinin en zengin olduğu lokasyonda bulunuyor. Aynı zamanda, deniz kıyısındaki konumu ile ithal kömüre erişim avantajı ve bu sayedeki kaynak çeşitliliği potansiyeli ile de ülkemizin enerji haritasının sürekliliği adına kritik önem taşıyor. ÇATES'in bir baz yük santrali olarak hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden, 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Söz konusu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde, ürettiğimiz bu değeri yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'







