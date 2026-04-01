İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonucunda mücevher sanayinde işlerin Türk üreticisinin lehine dönebileceğini belirterek, "Körfez'den çıkan firmaların Singapur ve Hong Kong'a değil Türkiye'ye gelmesi için önümüze gelen imkanı kaçırmamalıyız. İşlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirinin yeniden ele alınması, kaldırılması sektör için çok önemli ve gereklidir." dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir fiziki altın alım, satım ve üretim merkezi olduğunu söyledi.

2023 yılında getirilen kota sebebiyle Türkiye'nin mücevher üretim kapasitesinin son üç yıla yakın bir süredir Dubai başta olmak üzere civar ülkelere kaydığını aktaran Avdagiç, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışmaların diğer Körfez ülkelerini de etkilemesiyle, bu süreçte, mücevher sanayinde işlerin Türk üreticisinin lehine dönebileceğini bildirdi.

Avdagiç, bu durumun Türkiye için önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Körfez'den çıkan firmaların Singapur ve Hong Kong'a değil Türkiye'ye gelmesi için önümüze gelen imkanı kaçırmamalıyız. İşlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirinin yeniden ele alınması, kaldırılması sektör için çok önemli ve gereklidir. Bunun için en doğru zamandayız. Bu imkanı iyi değerlendirirsek, Türkiye mücevher sanayinde bölgesinde tekrar lider ülke olma fırsatı ile karşı karşıyadır. Bu sebepten 'işlenmemiş altın ithalatındaki kota tedbirinin' gözden geçirilmesi, yeniden ele alınması, kaldırılması sektör için çok önemlidir, gereklidir. Körfez'den ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan önemli firmaları hızlıca ülkemize çekmek için hızlı, proaktif ve netice verecek adımlar atılmasını, bu durumu hükümetimizden ivedi değerlendirmesini bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu konuda gerekli düzenlemeler ivedilikle gerçekleşirse, müşterilerini kaybeden kuyum ve mücevherat ihracatçıları hem onları geri kazanabilecekler hem de yeni müşteriler edinebilecekler. Bu da sektörel ihracatımızın artması adına çok önemlidir."